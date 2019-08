Vlaggen halfstok voor overleden brandweermannen Didier Verbaere

12 augustus 2019

16u01 0 Wetteren Aan de brandweer- en politiekazerne op de Zuiderdijk in Wetteren hangen de vlaggen halfstok ter nagedachtenis van de twee brandweermannen die overleden bij een brand in Heusden-Zolder.

Zondagochtend kwamen Chris Medo en Bennie Smulders er om het leven toen een deel van het leegstaande en brandende gebouw in Beringen instortte. Vier collega’s raakten ook gewond.

Brandweerpost Wetteren liet vandaag de vlaggen halfstok hangen uit eerbetoon. “We bekijken nog of we aan de kazerne een minuut stilte organiseren of een rouwregister openen”, zegt postoverste Dirk Pieters van de brandweerzone.