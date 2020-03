Vlaams Belang vraagt samenscholingsverbod maar dat is federale materie Didier Verbaere

16 maart 2020

20u15 6 Wetteren Gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) vraagt een samenscholingsverbod in Wetteren maar dat is federale materie. De vraag werd vanuit het gemeentebestuur wel al gesteld aan de crisiscel.

Raadslid Bracke stuurde zijn vraag voor een samenscholingsverbod zondagavond al naar burgemeester Alain Pardaen (CD&V) en korpschef Gerritjan Maes. Nog voor Bart De Wever (N-VA) eenzelfde oproep via de nationale media lanceerde.

“Ik reed zondag kort door Wetteren en zag op de Serskampsteenweg een groep van 30 wandelaars en aan het voetbalterreintje in de warande zag ik een 80 tal jongeren bij elkaar staan en voetballen. Als ik de berichten volg van professoren, dan kan ik niet anders besluiten dat er een onvoorstelbare ramp op ons afkomt. Daarom vraag ik dat de burgemeester een samenscholingsverbod afkondigt, met een maximum van 5 personen”, aldus Wouter Bracke.

Federale bevoegdheid

Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) is echter formeel. “Ik kan geen verbod op samenscholing uitvaardigen, dit berust door de nationale criciscel ook bij de federale ministers en burgemeesters noch gouverneurs kunnen dit teniet doen of uitvaardigen. Dat is ook de reden waarom vandaag nog burgemeester De Wever van Antwerpen dit al suggereerde aan de federale ministers”, zegt Pardaen. “Wij hebben de vraag vandaag via de gouverneur gesteld aan de nationale crisiscel en verwachten binnenkort een beslissing ter zake”, vult politiecommissaris Gerritjan Maes aan.

“Als het klopt dat er een 80 tal jongeren aanwezig waren en aan het voetballen op het voetbalterrein van De Warande, dan kan dit absoluut niet. Sportmanifestaties zijn verboden zowel indoor als outdoor”, besluit Pardaen. De gemeente sloot op vraag van de crisiscel ondertussen wel de openbare speelpleintjes in de gemeente.