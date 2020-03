Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken te gast in bomvolle Poort Didier Verbaere

08 maart 2020

Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken en fractieleidster in de kamer Barbara Pas waren zaterdagavond te gast in Wetteren. De afdelingen Wetteren en Wichelen hielden een meeting in CC De Poort.

De zaal boven de bibliotheek op de Markt was voor de gelegenheid helemaal volgelopen met zo’n 200 militanten en geïnteresseerden. Ook voormalig gemeenteraadslid Winnie Meeus hield er als, onafhankelijk en Vlaams gezind politica, een toespraak. Hij had het er ondermeer over migratie, de Vlaamse onafhankelijkheid en de problematiek van openluchtzwembad De Warande en de parking langs de E40 en werd er als een rockster onthaald