Vlaams Belang voert actie aan openluchtzwembad De Warande Politie blijft discreet op de achtergrond. Didier Verbaere

26 juli 2019

18u53 4 Wetteren Zo’n 15-tal manifestanten van het Vlaams Belang hebben samen met raadsleden Wouter Bracke, Kathy Mertens en Stefaan De Greve vrijdagnamiddag om 17.30 uur actie gevoerd aan het openluchtzwembad De Warande in Wetteren. De politie liet begaan en bleef discreet op de achtergrond.

In een verboden zwemshort in het zwembad springen zoals eerder aangekondigd deden ze niet. “Vlaams Belang Wetteren heeft zijn doel bereikt, iedereen was donderdag gelijk voor de wet en werd weer streng gecontroleerd”, zegt raadslid Wouter Bracke (VB). Hij werd woensdag nog even opgepakt nadat hij protesteerde tegen een dame in boerkini in het zwembad. Vlaams Belang Wetteren riep woensdag op om vandaag te protesteren tegen het beleid van de gemeente in het openbare zwembad.

Dat deden ze nadat raadslid Wouter Bracke door de politie werd opgepakt. Hij protesteerde er omdat twee dames in boerkini in het zwembad zaten en dat was volgens hem tegen de kledingvoorschriften van het bad. Die laten t-shirts en loshangende zwemshorts niet toe. Maar een boerkini-verbod is er niet in Wetteren. De gemeente wil dit niet invoeren omdat vorig jaar zwembaden in Gent en Merelbeke zo’n verbod opnieuw moesten intrekken van een rechtbank. Het Vlaams Belang kondigde aan dat ze vandaag massaal in shorts in het bad wilden springen, maar hielden het bij protesteren aan de rand van het domein.

Doel bereikt

“Na onze actie op woensdagmiddag en de massale mediabelangstelling zijn de veiligheidsmaatregelen opnieuw sterk toegenomen. Elke persoon werd gecontroleerd vooraleer de zwemzone te betreden. Vlaams Belang Wetteren heeft zijn doel bereikt, iedereen was donderdag gelijk voor de wet”, zegt Wouter Bracke. “Daarom gaan we vandaag niet springen. We gunnen het onze tegenstanders niet om ons af te schilderen als oproerkraaiers, maar we kanten ons wel nog steeds tegen de zwembadterreur waarbij de gemeente met twee maten en gewichten meet”, aldus Bracke. “Er moet gewoon extra toezicht komen op drukke dagen die de naleving van de reglementen controleert. En er mag geen voorkeursbehandeling zijn voor iemand ongeacht religie of afkomst. Iedereen is hier gelijk voor de wet. Als iedereen de wet volgt, hoeven we geen actie te voeren”, zegt Bracke.

Als iedereen de wet volgt, hoeven we geen actie te voeren Wouter Bracke - gemeenteraadslid Vlaams Belang

Burgemeester Alain Pardaen liet alvast extra politiepatrouilles een oogje in het zeil houden. Zij hielden zich discreet op de achtergrond. “Het huidige reglement voor het zwembad heeft haar diensten bewezen en wordt niet gewijzigd”, zegt schepen van sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). “Dus ook een boerkini in aansluitende badstof blijft toegelaten in het zwembad. We betreuren trouwens dat ons zwembad op zo’n manier negatief in het daglicht wordt gebracht, want de jongste jaren zijn er geen problemen meer. Zelfs niet op drukke dagen met 3.000 bezoekers. Ik durf zelfs gerust mijn kind alleen naartoe sturen”, besluit Van Durme.