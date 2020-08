Vlaams Belang eist stopzetting werken Cordonnier: “Er is nog geen uitspraak over een vorige klacht” Didier Verbaere

13 augustus 2020

14u07 1 Wetteren Vlaams Belang vraagt de onmiddellijke stopzetting van de werken aan de site Cordonnier in Wetteren. Het lokaal bestuur bouwt er de oude kousenfabriek om tot nieuwe locatie voor de Academie en een jeugdhuis. Vlaams Belang wil niet dat er verder gewerkt wordt vooraleer een vorige klacht van hen is behandeld door de hogere overheid.

De werken aan de site Cordonnier hervatten in het voorjaar, maar raadslid Wouter Bracke (VB) diende klacht in omdat de bewoners te weinig betrokken werden in de nieuwe plannen van de gemeente. Ook de verkeersdrukte zou te weinig onderzocht zijn.

“Er loopt momenteel een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en de gemeente beloofde via mail dat de werken niet zouden worden opgestart. Maar sinds vorige week zijn is dat wél het geval, en worden er waterputten aangelegd en muurtjes in het gebouw afgebroken. Ondanks de beloftes om te wachten op een uitspraak van het ABB”, zegt Wouter Bracke.

Gevaarlijk spel

“Dit is niet alleen respectloos ten opzichte van de gemeenteraad maar ook gevaarlijk spel. Door het heropstarten van de werken riskeert het bestuur een zware financiële kater. Indien de gouverneur het agendapunt vernietigt bestaat de kans dat alle werken ongedaan gemaakt moeten worden en riskeren we maandenlange vertragingen. Iets waar de toekomstige gebruikers de dupe van zullen zijn. We vragen dan ook om de werken onmiddellijk stil te leggen”, besluit Bracke. De gemeente heeft nog niet gereageerd op de vraag voor stopzetting.