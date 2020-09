Vlaams Belang claxonneert tegen regeringsvorming Didier Verbaere

24 september 2020

18u21 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wetteren De Wetterse afdeling van het Vlaams Belang vatte donderdag om 17 uur post aan het op- en afrittencomplex van de E40 om te protesteren tegen de huidige regeringsvorming. “Een voorsmaakje voor de nationale betoging met de autokaravaan van komende zondag", zegt raadslid Wouter Bracke.

Het Vlaams Belang trekt zondag naar de hoofdstad met de niet mis te verstane boodschap: Dit is niet mijn regering. Met een reuzegroot spandoek maanden ze voorbijrijdende chauffeurs aan om te claxonneren tegen de regering. “We willen onze deelname aan de nationale protestactie nu al duidelijk maken en ook nog eens benadrukken dat ook in Wetteren een bestuur van verliezende partijen aan de macht is", zegt raadslid Wouter Bracke.

Ook provinciaal secretaris Paul Beheyt en kersvers lid en ex-Open Vld’er Luc Eeckhout kwamen de actie steunen. Vier agenten kwamen eveneens polshoogte nemen of alles rustig verliep maar ze lieten begaan. Na een kwartiertje was de actie alweer afgelopen.