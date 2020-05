Vissers palmen Warandevijver weer in en ook tennisclubs openen terreinen Didier Verbaere

04 mei 2020

14u12 2 Wetteren Maandagvoormiddag palmden een tiental vissers hun vertrouwde stek rond de Warandevijver opnieuw in. Zeven weken lang mochten ze hun favoriete hobby niet uitoefenen maar de regels zijn versoepeld.

“Eigenlijk was dat een belachelijke maatregel want als vissers nemen we altijd de nodige afstand van elkaar. Maar we zijn blij dat we opnieuw uit ons kot mogen”, klonk het maandagochtend. Ook Tennis Club Racing Wetteren mag opnieuw spelers toelaten op haar tennis- en padelterreinen aan de Wegvoeringstraat mits de nodige maatregelen in acht genomen worden.