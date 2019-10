Vintage keramiekbeurs in De Corridor : spuuglelijk of opnieuw hip? Didier Verbaere

08 oktober 2019

20u10 2 Wetteren De Corridor organiseert samen met Vintagemeubelen.be op 12 en 13 oktober een vintage keramiekbeurs. Het gaat vooral om zogenaamde Fat Lava-keramiek.

Fat Lava is de naam van vazen uit aardewerk die in de jaren ‘60 en ‘70 in toenmalig West-Duitsland zijn gemaakt. Dat zijn vazen met een glazuur dat eruit ziet als lava. Van subtiele putjes tot echte kraters: allerlei varianten zijn mogelijk. Dat onregelmatige oppervlak is de laatste laag glazuur die is aangebracht, bovenop een of meerdere andere glazuren in vaak typische-jaren-zeventig-kleuren als oranje, bruin en rood. Sommige mensen vinden ze spuuglelijk, maar vandaag vinden ze hun weg terug naar vele moderne interieurs.

Daarnaast zullen ook unieke ontwerpen van het bekende Boch-keramiek en andere exclusieve merken aangeboden worden door verzamelaars. De Corridor vind je in de Olmenlaan. Parkeren kan vlakbij aan de parking van warenhuis Carrefour. De beurs is gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur.