Villa Omaar vzw krijgt Vlaamse erkenning en rijft 44.000 euro aan subsidie binnen Didier Verbaere

16 januari 2020

16u01 0 Wetteren Villa Omaar vzw uit Wetteren krijgt Vlaamse erkenning en 44.000 euro subsidies toegewezen van Benjamin Dalle. De Vlaamse CD&V-minister van Brussel, Jeugd en Media ondersteunt 15 experimentele jeugdprojecten met een extra investering van 650.000 euro.

“De gekozen experimentele projecten zijn vernieuwend voor ons jeugdwerk“, aldus Dalle. “Met deze extra investering in projectsubsidies willen we vernieuwende projecten een stimulans geven. De projecten vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren en kleuren buiten de lijntjes, maar de context waarin jongeren opgroeien vraagt nu eenmaal om creativiteit. Ik ben blij dat we hier als Vlaamse Regering ondersteuning kunnen bieden.”

Groeiplek voor jongeren Omaar

Villa Omaar vzw uit Wetteren, dat een subsidie krijgt toegewezen van 44.000 EUR is een groeiplek voor psychisch kwetsbare jongeren tussen 15 en 23 jaar, die nood hebben aan een tijdelijk aanbod of begeleiding. Er wordt vertrokken van een hartelijke en huiselijke sfeer in hun herenhuis aan het station van Wetteren. Er kan gedurende een paar weken in kleine groep een traject doorlopen worden aan de hand van diverse creatieve ateliers, workshops en gesprekken, afgestemd op de vraag van de betrokken jongeren.