Villa Omaar organiseert workshops tijdelijk in Kunstenacademie: "Nog zeker zes maanden elders onderdak zoeken" Didier Verbaere

12 augustus 2020

16u27 0 Wetteren De Vzw Homaar heeft met haar workshops tijdelijk onderdak gekregen in de lokalen van de Kunstenacademie in de Schoolstraat in Wetteren. Villa Omaar raakte na de De Vzw Homaar heeft met haar workshops tijdelijk onderdak gekregen in de lokalen van de Kunstenacademie in de Schoolstraat in Wetteren. Villa Omaar raakte na de zware brand aan de schutterstoren op het Stationsplein ook zwaar beschadigd toen het dak in brand vloog. De komende zes maanden zal hun ‘groeiplek voor jongeren’ niet gebruikt kunnen worden.

Toen de schutterstoren aan het Stationsplein in lichterlaaie vloog, zetten brandende brokstukken ook het dak van Villa Omaar aan de overkant van het plein in brand. “Het dak is ondertussen helemaal gestript en de natte, valse plafonds uitgebroken. Maar het is nog wachten op verzekeringen en aannemers om het pand te restaureren en een nieuw dak te leggen”, zegt Nathalie Braeckman van de Vzw Homaar. De geplande zomerateliers en workshops kunnen intussen wel doorgaan dankzij de Vzw Itos en de gemeente Wetteren die de lokalen van de Academies ter beschikking stelde.

Veel steun

Homaar kreeg intussen ook 15.180 euro subsidies van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) via het actieplan om maatschappelijk kwetsbare jongeren te steunen in coronatijden. En twee sympathisanten van de Vzw bakten ondertussen al meer dan 3.000 pannenkoeken om de getroffen vereniging te helpen. Ondertussen is de gemeente op zoek naar een nieuwe en tijdelijke locatie voor de Vzw tegen de start van het nieuwe academiejaar.