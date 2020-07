Villa Homaar zoekt tijdelijk onderkomen na zware brand Didier Verbaere

20 juli 2020

14u42 0 Wetteren Villa Homaar in Wetteren is op zoek naar een tijdelijk onderkomen om workshops te organiseren deze zomer. Het huis waar jongeren in een moeilijke situatie worden opgevangen, werd op zaterdag 11 juli zwaar getroffen door de brand aan het Stationsplein. Het dak brandde er uit.

“We zijn met onze vzw op zoek naar een fijne plek om vanaf 17 augustus onze weektrajecten verder te zetten na de brand van vorige week. Elke tip is welkom. We zoeken een goed bereikbaar pand met voldoende ruimte voor onze ateliers”, klinkt het bij de vzw. Ook de gemeente Wetteren is dit aan het bekijken. “Hoelang we naar een ander pand moeten, is nog niet duidelijk. We wachten de verslagen van de experts af”.

Ideeën zijn welkom op info@homaar.be.