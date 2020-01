Villa Homaar viert 2de verjaardag Didier Verbaere

25 januari 2020

09u32 0 Wetteren Villa Homaar aan het station van Wetteren viert haar tweede verjaardag. Homaar is een huis waar jongeren even tot rust kunnen komen na problemen thuis, op school of in het persoonlijke leven.

De Vzw werd onlangs erkend door de Vlaamse Overheid en krijgt ook steun van de Nationale Loterij. Zij zorgen ervoor dat ook jongeren zonder financiële middelen bij Homaar terecht kunnen. “Zonder de vele vrijwilligers, de Loterij, Service Clubs en mensen die zich tijdens de Warmste Week inzetten waser nooit sprake geweest van Homaar”, zegt Nathalie Braeckman van Homaar.

“We zijn blij om te zien dat steeds meer jongeren hun weg vinden naar Homaar. Doorverwijzers zoals scholen, CLB’s en huisartsen, zijn tevreden zijn met de manier waarop we met de gasten aan de slag gaan. Volgens hen speelt het laagdrempelige aanbod op maat van de jongeren met de ateliers, de hartelijke sfeer, de huislijkheid maar tegelijk ook de professionaliteit een grote rol.”

Zomaar

Binnenkort starten we met ‘Zomaar’. Twee woensdagnamiddagen in de maand zullen we jongeren tussen 15 en 23 jaar uitnodigen in Homaar voor een creatief muziek- of beeldend atelier, of om samen in de living een babbeltje te slaan, een spel te spelen,... Zo kunnen de jongeren in een relaxte sfeer langskomen om hun talenten te (her)ontdekken en gewoon te genieten van het creatief bezig zijn. En we kijken naar de toekomst met enkele potentiële partners wat de mogelijkheden in Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn.