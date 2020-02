Vijf wagens betrokken bij verkeersongeval op Brusselsesteenweg Didier Verbaere

23 februari 2020

16u28 7 Wetteren Op de Brusselsesteenweg in Wetteren deelden drie geparkeerde wagens in de brokken nadat twee voertuigen zondagnamiddag omstreeks 15.15 uur op elkaar inreden ter hoogte van de Lambroekstraat. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Lambroekstraat in Massemen. Een bestuurder van een Volvo V40 reed er in de richting van het Bourgondisch Kruis. Aan de Lambroekstraat wachtte een bestuurder van een Volvo om de steenweg op te rijden of te kruisen. Maar plots draaide hij toch nog de baan op voor de neus van de wagen op de Brusselsesteenweg. Die kon een aanrijding niet meer vermijden.

Door de klap verloor de bestuurder van de V40 de controle over het stuur. De jongedame reed aan de overkant van de Brusselsesteenweg tegen een wagen op de parking van Grand Café Ernest. Die aangereden wagen vloog door de klap op zijn beurt tegen nog twee andere wagens op de parking. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de brokken te ruimen.