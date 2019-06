Vijf sluikstorters krijgen gepeperde factuur voor opruimwerken Didier Verbaere

06 juni 2019

Vijf sluikstorters krijgen van de gemeente Wetteren een factuur van 700 euro in de bus voor het opruimen van hun gedumpte afval. Zij konden aan de hand van persoonsgegevens in het afval geïdentificeerd worden en draaien op voor de kosten. Het gaat om sluikstorten in een berm in de Zavelstraat, op de Kwatrechtsteenweg, in de Hoenderstraat en tweemaal in de Nieuwstraat.