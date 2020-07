Vijf personen onder invloed bij nachtelijke verkeerscontrole: zelfs één leerling chauffeur onder invloed van drugs. Didier Verbaere

27 juli 2020

11u06 0 Wetteren/Laarne/Wichelen De politie hield afgelopen zaterdagnacht verkeerscontroles op drie locaties in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Vijf bestuurders bleken onder invloed van drank of drugs. Vier rijbewijzen werden ingetrokken.

Bij de actie waren vijf personen onder invloed. Twee overtreders hadden te veel gedronken en kregen een stuurverbod van zes uur opgelegd. Eén chauffeur mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. Drie personen testen ook positief op drugs en mochten eveneens hun rijbewijs inleveren. Eén van hen bleek bovendien een leerling-bestuurder te zijn want had slechts een voorlopig rijbewijs op zak waarmee je ook niet mag rijden tijdens een weekend-nacht. Tenslotte werd één voertuig in beslaggenomen omdat er geen geldige verzekering kon voorgelegd worden.