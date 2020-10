Vijf laagvliegers doorverwezen naar politierechtbank: 100 per uur in bebouwde kom! Didier Verbaere

12 oktober 2020

15u53 6 Wetteren/Laarne/Wichelen Bij snelheidscontroles in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden in september 12.460 voertuigen gecontroleerd met de bemande camera. Vijf snelheidsduivels worden doorverwezen naar de politierechtbank.

In totaal werden 566 overtredingen of 4,54 % vastgesteld. Vijf overtreders worden doorverwezen naar de politierechtbank. Op de Cooppallaan werd een wagen geflitst aan 96 per uur in de zone 50. En in de Prinses Josephine Charlottelaan vlamde een bestuurder aan 67 per uur in de zone 30. In Laarne reden twee wagens bijna dubbel zo snel als toegelaten op Lange Meire en in de Wegvoeringstraat. En in Wichelen werd een bestuurder geklist aan 100 per uur in de Paepestraat. Ook daar geldt een beperking tot 50 kilometer per uur.