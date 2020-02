Vigo print deel van haar protheses met 3D printer Didier Verbaere

24 februari 2020

15u15 3 Wetteren Het orthopedisch bedrijf VIGO uit Wetteren brengt als eerste een prothesekoker op de markt die 3D-geprint is. Het nieuwe digitale proces en het printen in 3D zorgt ervoor dat prothesekokers nog nauwkeuriger om de stomp passen en erg comfortabel zitten. Paralympisch zwemmer Sven Decaesstecker en Belgisch kampioen atletiek David Delespesse zijn alvast lovend over hun nieuwe 3D-geprinte prothesekokers.

Het innovatieteam van VIGO geeft na twee jaar experimenteren en testen groen licht voor de productie. “Eén van de meest cruciale zaken voor patiënten die een amputatie ondergingen, is een goed passende prothesekoker. De koker van de prothese moet perfect aansluiten op de stomp. Tot vandaag gebeurt dit maatwerk nog ambachtelijk. Gespecialiseerde technici nemen een gipsafdruk van de stomp, ze vullen de gipshuls en bewerken ze manueel tot een vorm. Die vorm dient als een mal om met giethars de uiteindelijke prothesekoker te produceren”, zegt Ilse Goeman van Vigo.

Van ambacht naar digitale technologie

Het nemen van de maat voor een nieuwe prothese is dankzij de nieuwe methode een pak minder omslachtig geworden. Rikus Van Der Meulen, technisch manager bij VIGO, legt uit: “Bij het nemen van de maat hebben we voortaan geen gips meer nodig. In plaats daarvan maakt de 3D-scanner een zeer gedetailleerd digitaal beeld van de stomp. Daarna bewerken we het model met speciale software tot een uiteindelijke vorm voor de prothesekoker. We streven daarbij een perfecte pasvorm en hoog draagcomfort na. Het hele proces gaat aanzienlijk sneller en is aangenamer voor de patiënt.”

Prothese uit de printer

Na het scannen, zet de computer het digitaal beeld van de stomp om naar het 3D-model van de prothesekoker. Vroeger gebeurde dit met manueel tekenwerk. Nu, kan dit met de software die het innovatieteam van VIGO ontwikkelde. En dan gaat de 3D-printer aan de slag. Die print nauwgezet het model in 3D. De prothesekoker komt uit de printer met een exacte pasvorm. VIGO slaagde erin om een product te creëren dat volgens de hoogste standaarden vervaardigd is en dat dus klaar is om op de markt te brengen.

Aangenaam en comfortabel

Heel wat patiënten werkten enthousiast mee aan het testen van de nieuwe prothesen. Onder hen voormalig paralympisch zwemmer Sven Decaesstecker en Belgisch kampioen atletiek David Delespesse. Zij liepen als allereerste rond met een geprinte prothesekoker en hebben nog geen seconde spijt. “De prothese past nog preciezer om de stomp en voelt lichter aan. Ze is daardoor aangenamer om te dragen,” vertelt David, die in 2001 beide onderbenen verloor bij een treinongeval. Of hij ook wedstrijden zal winnen met de nieuwe prothese? David: “Dat is toekomstmuziek, prothesekokers worden tijdens wedstrijden zeer zwaar belast en momenteel lopen hiervoor nog testen.”

David heeft ondertussen een ruime ervaring met de 3D geprinte prothesekoker: “Een prothese zit elke dag anders. Temperatuur, irritaties, overbelasting, … het heeft allemaal invloed en kan pijn of wondjes veroorzaken,” verduidelijkt hij. “De eerste keer dat ik mijn 3D-prothese droeg, voelde ik meteen dat die veel beter aansloot op de stomp. Ik sta nu een stuk stabieler. Het is te vergelijken met een perfect passende schoen en eentje die een maat te groot is. Je kan wel stappen met een te grote schoen, maar de passende stapt een stuk comfortabeler.”