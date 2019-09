Viergeslacht bij de vrouwen van Keizer Andres Didier Verbaere

24 september 2019

Keizer Carnaval Andres Vergeylen van Wetteren en vrouwlief Kim Feys zijn de trotse ouders geworden van dochtertje Zoë.

Zij vormt in de familie een mooi viergeslacht. Mama Kim (27) is de dochter van kersvers grootmoeder Carine De Schoemaeker (56). Overgrootmoeder is Hélène Kregersman, zij is 86 jaar. Proficiat.