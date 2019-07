Vierde editie Short Wood festival met Olympic Dramatique, muziek en internationale kortfilms



Didier Verbaere

03 juli 2019

15u43 1 Wetteren De 4de editie van Short Wood vindt plaats op zaterdag 6 juli in het intussen vertrouwde groene kader en het sprookjesachtig decor op de Oordegemsesteenweg 304 in Massemen.

Short Wood is een theater- en muziekfestival met performances van jonge en ervaren artiesten van Toneelacademie Maastricht, KASK Gent, RITCS Brussel en de Kleinkunst & Woordkunst opleiding van Conservatorium Antwerpen. Er worden kortfilms getoond van regisseurs van RITCS Brussel, LUCA School of Arts & Toneelacademie Maastricht.

“Dit jaar nog meer en nog beter. Er worden kortfilms getoond zoals Provence van Kato De Boeck en Les Petites Mains. Beiden haalden prijzen op internationale filmfestivals”, zegt Violet Braeckman, actrice en één van de bezielers van Short Wood. “We zijn ook heel fier dat Olympic Dramatique komt spelen. Dat gezelschap werd opgericht door Tom Dewispelaere, Ben Segers, Stijn Van Opstal en Geert Van Rampelberg. Geert, Stijn en Wouter (Hendrickx) spelen na 9 jaar nog eens hun afstudeerproject. Dat werd slechts tweemaal vertoond in de Bourla”, zegt Violet.

Voor de jongste bezoekers verzorgt Freek De Craecker een installatie voor kinderen en is er animatie in het bos. En er zijn ook heel wat optredens op het hoofdpodium met onder meer Outer uit Gent, Gairy Humball van Kasper De Moor, Vica en het lokale en razend populaire en prettig gestoorde gezelschap van The Grassroots Movement. Ambiance verzekerd. Honger en dorst kan je ter plaatse stillen en de deuren openen om 13 uur. Een ticket kost 12 euro.