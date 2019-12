Vier vrouwen leren Wetteren en omgeving leven op het ritme van de seizoenen Didier Verbaere

09 december 2019

14u17 1 Wetteren Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) heeft een nieuwe afdeling in Wetteren. De vereniging voor wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken promoot gezond leven op het ritme van de seizoenen én dit met respect voor de natuur.

Sabien, Heidi, Greet en Natasja zijn al meerdere jaren fervente moestuiniers, waarbij ze ecologische principes toepassen. Zij kweken seizoensgroenten en gebruiken geen pesticiden. “Wie er niet in gelooft, moet maar eens een kijkje komen nemen in onze tuinen”, vertellen de dames. Zij zijn al jaren lid van Velt Wichelen en richten nu een eigen afdeling in Wetteren op.

Heel veel potentieel

“Er is ook heel veel potentieel in Wetteren. Wij stonden reeds met een stand op Montmartre op de Rode Heuvel in Wetteren. Dit was echt een succes. De bezoekers waren zo geïnteresseerd in onze zelfgemaakte gerechtjes en vonden het heerlijk om verschillende tomatenrassen uit eigen moestuin te kunnen proeven. Ook de boeken van Velt werden gretig ingekeken en verkocht en al vlug hadden wij enkele leden bij”, vertellen de dames.

“Het is onze bedoeling om mensen met dezelfde interesse samen te brengen. Wij willen graag voordrachten, workshops, wandelingen en andere activiteiten organiseren. Van veel Wetteraars kregen we al heel wat positieve reacties omdat ze nu eindelijk in hun eigen gemeente terecht kunnen voor Velt-activiteiten. Ook het afhalen van zaden en bloembollen, via de jaarlijkse groepsaankoop van Velt zal vanaf nu in Wetteren kunnen”, zeggen de vrouwen nog. Wil je graag lid worden, actief meehelpen in de lokale vereniging of een vraag heeft, stuurt een mailtje naar info.wetteren@velt.nu .

Activiteiten op de agenda

In Wetteren staan de komende maanden een aantal activiteiten op de agenda. Op zaterdag 14 en zondag 15 december staan zij op de kerstmarkt in Wetteren met zelfgemaakte producten, boeken en veel informatie over de vereniging. In het voorjaar start een cursus biologisch tuinieren (4 lesavonden). Op zondag 19 april 2020 is er in samenwerking met de Corridor de derde plantenruilbeurs. In het voorjaar is ook een kruidenwandeling gepland en in het najaar wordt een workshop georganiseerd met als thema “Leve de oogst”. Ook de fruitpers komt langs voor de leden op 11 oktober 2020.