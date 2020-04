Vier nieuwe studierichtingen op Campus Kompas door sterke groei in aantal leerlingen Didier Verbaere

03 april 2020

16u10 0 Wetteren Het leerlingenaantal op Campus Kompas in Wetteren is de voorbije 10 jaar zo goed als verdubbeld. En ook het aanbod breidt uit want de school start volgend schooljaar met vier nieuwe studierichtingen.

“Op de campus van basis-, middenschool en atheneum hebben we nu samen net iets meer dan 800 leerlingen. In 2010 waren dat nog zo’n 470 leerlingen. We groeien jaarlijks met gemiddeld zo’n 35 leerlingen, voornamelijk in de secundaire afdeling. Er werd de voorbije jaren hard gewerkt aan een imagoverbetering. En die heeft duidelijk gewerkt: leerlingen en ouders op onze campus zijn tevreden van de schoolwerking en dat zorgt voor positieve mond-aan-mondreclame. Ook het positief advies van de onderwijsinspectie enkele jaren geleden heeft ouders overtuigd om hun zoon of dochter op Campus Kompas in te schrijven”, zegt Yvan Vonck, directeur van de bovenbouw.

Vier nieuwe richtingen

“Omwille van die groei, kunnen we ons bestaand studieaanbod ook uitbreiden en starten we vanaf september met 4 nieuwe studierichtingen. Vanaf het 3de middelbaar kunnen leerlingen op Campus Kompas ook terecht voor de richtingen haarzorg en verkoop (BSO). En er komt een zevende specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg. “Hiervoor waren we al enkele jaren aan het ijveren. Leerlingen die op onze campus na het 6de jaar verzorging hun getuigschrift behaalden, moesten verplicht verder studeren in kinderzorg. Leerlingen die zich geroepen voelen om later in de bejaardenzorg of thuishulp aan de slag te gaan, hoeven nu niet meer van school te veranderen en kunnen hier hun diploma secundair onderwijs behalen.”

“De campus heeft ondertussen ook al 2 jaar expertise opgebouwd in het zogenoemde duaal leren. Zo zijn er momenteel leerlingen die hun diploma behalen in de duale richtingen elektrotechnicus en kinderbegeleider. Die ervaring zal nu ook worden aangewend om duaal leren in de richting elektrische installaties vanaf de derde graad in te richten”, beluit Yvan. Alle info op www.campuskompas.be