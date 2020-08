Vier nieuwe directieleden bij Katholieke Scholengroep Wetteren: “Verder bouwen aan de fusie van het secundair onderwijs” Didier Verbaere

31 augustus 2020

13u27 0 Wetteren In het secundair onderwijs van de nieuwe vzw Katholieke Scholengroep Wetteren gaan in het nieuwe schooljaar vier nieuwe directieleden aan de slag. Eind december wordt de bestuurlijke fusie van diverse katholieke basis- en secundaire scholen een feit.

In het voorbije schooljaar ondertekenden de schoolbesturen van de vzw’s KOW (Katholiek Onderwijs Wetteren), Mariagaard en Tussenbeke een engagement met het oog op een bestuurlijke fusie. Het nieuwe bestuursorgaan zal vanaf 2021 worden geleid door een duo van covoorzitters: Paul Cottenie en Bernard Hemelsoet. Thierry De Meulemeester, de directeur van het Sint-Jozefsinstituut, werd aangesteld tot coördinator om het project binnen de directieteams van de diverse scholen te begeleiden.

Onder meer door de pensionering van enkele voormalige directieleden, gaan er in het schooljaar 2020-21 vier nieuwe directieleden aan de slag in het secundair onderwijs.

Sophie De Nil is aangesteld als pedagogisch directeur 2de en 3de graad in het Sint-Gertrudiscollege te Wetteren. Sophie is een bachelor in de rechten, master in de filosofie en diocesaan catecheet. Sinds 1995 is Sophie verbonden aan het college en dit in diverse functies gaande van leerkracht godsdienst in 2de en 3de graad, naar leerkracht-opstarter van de richting Humane Wetenschappen en finaal naar leerlingenbegeleider ASO bovenbouw en mentor voor startende leerkrachten.

Marinka Marinus is aangesteld als directeur eerste graad in Mariagaard te Wetteren. Marinka is een bachelor Engels, geschiedenis en economie en startte op Mariagaard in 1994 als leraar. Zij gaf verschillende vakken waaronder geschiedenis, MAVO, Leefsleutels maar vooral Nederlands en Engels en zetelde in overlegorganen zoals de Pedagogische Raad en het Lokaal Onderhandelingscomité.

Ilse De Gelder is aangesteld als directeur 1ste graad in het Sint-Gertrudiscollege te Wetteren. Ilse is bachelor in wiskunde, fysica en aardrijkskunde en sinds 1993 aan de slag in het Sint-Gertrudishumaniora en later het Sint-Gertrudiscollege. Sinds 2014 is zij ook pedagogisch ICT-coördinator.

Thomas Declercq is binnen de nieuwe scholengroep aangesteld als directeur infrastructuur. Thomas is een bachelor in wiskunde, biologie en geschiedenis. Hij is sinds 2006 leerkracht wiskunde en geschiedenis. Als ICT-coördinator werd hij de laatste twee jaar de trekker van het nieuwe laptopproject in Mariagaard, waarbij leerlingen met hun eigen laptop de lessen volgen. Thomas zijn taak zal er de komende jaren in bestaan het verouderde patrimonium op te waarderen met verschillende verbouw- en nieuwbouwprojecten.