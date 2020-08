Vier laagvliegers naar politierechtbank en nog steeds 5,92 procent te snel Didier Verbaere

10 augustus 2020

15u22 3 Wetteren De politie controleerde in juli 11.674 voertuigen op snelheid in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen met een bemande camera. Er werden 691 processen verbaal opgesteld en vier personen worden doorverwezen naar de politierechtbank.

In totaal reden 5,92 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. Maar vier maakten het echt wel bont. Op de Achttien Augustuslaan in Wetteren werd een bestuurder aan 96 kilometer per uur geflitst in de bebouwde kom. En ook op Cooppallaan werd iemand aan 92 per uur onderschept. Ook de Massemsesteenweg blijft één van de zwarte punten met 18 procent overtredingen en een chauffeur die aan 97 voorbij de camera zoefde. En op de Dendermondsesteenweg in Wichelen slaagde een laagvlieger om 111 kilometer per uur te rijden. Zij mogen het allen gaan uitleggen voor de politierechtbank.