Vier jaar cel voor zedenfeiten op dochtertje vriendin: “Het ging niet goed in onze relatie” Nele Dooms

22 oktober 2019

17u26 2 Wetteren Een 42-jarige man uit Wetteren is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan de helft met uitstel. Hij is ook voor tien jaar ontzet uit zijn rechten. De man stond voor de rechter omdat hij zich seksueel vergreep aan het minderjarig dochtertje van zijn toenmalige vriendin.

Het meisje was op het ogenblik van het misbruik dertien jaar oud. De man is schuldig aan verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Hij had zo zijn eigen uitleg. “Het is maar een paar keer gebeurd”, vertelde hij de rechter. “Het ging op dat ogenblik niet zo goed in de relatie met mijn vriendin en ik heb de fout begaan van me tot de dochter te wenden. Ik heb daar nu wel spijt van en ben hiervoor in begeleiding gegaan.”

Volgens zijn advocaat beseft de man wat voor een zware misstap hij beging. “Hij houdt zich ook perfect aan een contactverbod met het slachtoffer en het volgen van een therapie”, klonk het. Die moet hij van de rechtbank voortzetten.