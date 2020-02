VIDEO: Wassalon Wetteren levert achtergrondsound voor nieuwe videoclip Bruno Vansina Quintet Didier Verbaere

05 februari 2020

15u17 0 Wetteren Het Bruno Vansina Quintet heeft een nieuwe cd klaar en zocht voor de bijpassende videoclips naar 12 verrassende locaties. Woensdag streek het gezelschap neer in Wetteren voor de opnames van een clip in wassalon Super Shop op de Gentsesteenweg.

Hoe bepaalt een locatie de kleur en de keuzes van een muzikant? Die vraag stelde Bruno Vansina zich bij aanvang van het project. “Bij elke song had ik een bepaald decor in gedachten. Ze werden opgenomen op een kermis en een ijspiste, in een bowling, op een boerderij, in een kerk, een drukkerij of een wassalon. Telkens worden de achtergrondgeluiden mee opgenomen op de plaat”, legt Bruno uit.

“De beelden van de opnames worden geprojecteerd tijdens onze optredens en meegenomen naar de concertzaal. Op die manier creëren we de sfeer op een locatie ook in de zaal. Nu trekken de muzikanten naar 12 zalen in Vlaanderen met hun beelden en indrukken. Met Bruno Vansina op saxofoon, Benjamin Sauzereau op gitaar, Cyrille Obermüller op contrabas, Falk Schrauwen op percussie en Teun Verbruggen achter de drums. Optredens in maart ondermeer in Gent en Aalst.

Op 20 februari is er de première in de Singel in Antwerpen. Met bijpassend beeld. Info op www.brunovansina.be.