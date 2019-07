VIDEO. Waaghals springt van brug over Schelde en wordt opgevist door politie Didier Verbaere

02 juli 2019

16u30 4 Wetteren Een jonge waaghals sprong dinsdagnamiddag vanop de nieuwe fiets en voetgangersbrug in Wetteren in de Schelde. Hij werd na zijn sprong van zo’n 7 meter opgevist door de politie. Hij raakte niet gewond en kon op eigen krachten aan wal geraken. “Ontoelaatbaar en dom”, reageert de politie.

Getuigen zagen hoe enkele jonge gasten verzamelden op de brug en één van hen op de afsluiting liep. Aangemoedigd door zijn vrienden sprong hij daarop in de rivier zo’n zeven meter lager. Onverantwoord want de bodem van de Schelde ligt vaak bezaaid met afval en ook de stroming kan verraderlijk zijn.

Ontoelaatbaar en dom

“Ontoelaatbaar en bovendien zeer dom”, reageert commissaris Vic De Loof van de Wetterse politie. Die gaf de jongeman een uitbrander maar liet de éénmalige stunt zonder PV passeren. “Het is volgens een algemeen politiereglement verboden om in Vlaanderen van bruggen te springen en te zwemmen in bevaarbare binnenwateren. Door de stroming en de drukke scheepvaart is dit te onveilig. Wie verkoeling zoekt deze zomer, kan in het zwembad van De Warande terecht”, besluit De Loof. De politie zal wel toezicht houden of de sprong geen navolging krijgt.