VIDEO: Jeugdorkest Kopernootjes speelt online chachacha Didier Verbaere

23 mei 2020

16u59 6 Wetteren Repeteren blijft momenteel onmogelijk, zowel voor fanfare Volksopbeuring uit Massemen als voor haar jeugdwerking de Kopernootjes.

Daarom namen de jongste muzikanten nu ook voor het eerst hun eigen samensolovideo op met een zeer plezante versie van de chachacha. De video is te zien via Facebook of YouTube.