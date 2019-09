VIDEO : Bloemenhulde op nieuw Bevrijdingsplein langs de Schelde Didier Verbaere

04 september 2019

19u35 0 Wetteren Aan de Jan Cooppalaard in Wetteren werden woensdagavond bloemen neergelegd aan de gedenkplaat voor de gesneuvelden van het 4th Field Squadron – 7th Army Division. De Britse soldaten vielen bij de slag om Wetteren brug op 6 september 1944. Ook aan het monument voor de oorlogsslachtoffers op de Markt werd hulde gebracht.

Het gedenkteken hing vroeger op de oude passerelle over de Schelde maar de voetgangers en fietsbrug werd vorig jaar afgebroken. Aan de voet van de oude brug werden de gedenkplaat en een infobord geplaatst op een pleintje met de officieuze naam Bevrijdingsplein.

Op 4 september 1944 reden de eerste Britse troepen Wetteren binnen. Na vier dagen van hevige gevechten was ook Wetteren bevrijd. Muzikanten speelden tijdens de hulde ook The Last Post en God Save The Queen als eerbetoon aan de Britse troepen.