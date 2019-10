Verzet tegen armoede en vraag om maximumfactuur in onderwijs Didier Verbaere

17 oktober 2019

13u23 0 Wetteren Op de Dag van het Verzet tegen Armoede werd aan het PWO lokaal in Wetteren een manifestatie georganiseerd. Er werd een schilderij van graffiti kunstenaar CAZ onthuld en Sp.a Plus vraagt een maximumfactuur in het onderwijs.

Aan de ramen van het PWO lokaal hangen geknoopte lakens, een symbool om te ontsnappen uit de armoede. Dat kan volgens Sp.a Plus onder meer via de maximumfactuur in het onderwijs. Zij leggen op de volgende gemeenteraad een motie voor om bestuur en scholen te stimuleren om deel te nemen aan het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. De partij pleit voor een maximum schoolfactuur en voor groepsaankopen voor schoolmateriaal. Het PWO knoopte gesprekken aan met de verschillende basisscholen in Wetteren.