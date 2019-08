Verschillende inbraken in politiezone Wetteren Redactie

14 augustus 2019

21u52 0 Wetteren In de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden de afgelopen dagen verschillende inbraken en pogingen vastgesteld. De politie doet een oproep naar geruigen.

Woensdagochtend om 6 uur werd een inbraak met diefstal gepleegd in een handelszaak aan de Oosterzelesteenweg. De dader(s) ging(en) er vliegensvlug weer vandoor. In de Lambroekstrat in Wetteren werd in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd om binnen te breken in een woning maar dat mislukte door de beveiliging van het huis. En op Elsbrug in Wichelen werd werfmateriaal gestolen tussen vrijdag en woensdag op een bouwwerf. Getuigen van deze feiten of info is welkom via pz.wlw@police.belgium.eu.