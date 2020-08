Verscherpte maatregelen blijven van kracht in Schelderust: “We willen het virus buiten houden” Didier Verbaere

19 augustus 2020

14u31 0 Wetteren Woonzorgcentrum Schelderust in Wetteren behoudt haar verscherpte maatregelen. Het OCMW-rusthuis legde tot op vandaag een perfect parcours af zonder besmettingen of Covid-overlijdens en wil dat zo houden.

“Ondanks het mooie weer en de vakantie willen we onze verscherpte maatregelen aanhouden om het virus buiten te houden”, zegt directeur Luc De Gussem. “Daarom blijft het bezoek in de cafetaria voorbehouden voor twee vaste bezoekers die drie keer per week kunnen langskomen mits het respecteren van alle beschermingsmaatregels. Er is heel beperkt kamerbezoek voorbehouden voor één vaste persoon die een uurtje op bezoek kan komen. En het verlaten van Schelderust voor wandelingen wordt niet toegestaan”, somt De Gussem op.

“We hebben een moeilijkere periode achter de rug want niet iedere familie reageert even positief op onze beperkende maatregelen maar ondertussen zijn de meeste vaste bezoekers aangeduid en voelen wij dat iedereen mee wil om de situatie te verbeteren. Ondertussen is er ook een plan klaar mocht er een nieuwe uitbraak komen”, besluit De Gussem.