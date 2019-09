Verscherpte controles op sluikstorten in de regio Wetteren Didier Verbaere

27 september 2019

15u08 7 Wetteren Medewerkers en vrijwilligers van intercommunale Verko gaan op pad in de regio Wetteren om sluikstorten te beboeten en overtreders aan te spreken op hun gedrag. De actie krijgt de steun van vrijwilligers die zich in hun vrije tijd engageren om afval op te ruimen.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de overheid handenvol geld en heeft bovendien een grote impact op het milieu, want achtergelaten afval is zeer schadelijk voor de fauna en flora. Bovendien kan materiaal dat bij zwerfvuil en sluikstort terechtkomt niet meer worden gerecycleerd. Om extra aandacht te vragen voor dat probleem organiseert Mooimakers al voor de derde keer een nationale handhavingsweek. Van 30 september tot 6 oktober zullen ook in de regio Wetteren vrijwilligers verscherpte controles organiseren om overtreders aan te spreken en te sanctioneren, maar ook om positief gedrag van inwoners te waarderen.

Verko leerde politiemedewerkers en de vele vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil inzamelen om overtreders op een professionele manier aan te spreken. Die kennis brengen ze volgende week in de praktijk. De gemeente Laarne organiseert de hele week zwerfvuilacties waaraan jong en oud kunnen deelnemen. In Wetteren voeren wijkagenten zowel ’s avonds als overdag extra controles uit.

Beloning voor goede sorteerders

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstort blijft hoog op de agenda staan van Verko, want dagelijks maakt de handhavingscel de omgeving van de glasbollen proper en verwijdert ze sluikstorten op vraag van de gemeenten. Tijdens de handhavingsweek zullen medewerkers van deze cel aan de glasbollen kleine beloningen uitdelen aan inwoners die glazen flessen en bokalen correct sorteren en geen afval achterlaten aan de containers. Sinds dit voorjaar beschikt Verko over 10 mobiele camera’s.

