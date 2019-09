Vermoedelijke inbreker gevat nog voor hij kon inbreken Didier Verbaere

16 september 2019

17u35 0 Wetteren De politie van Wetteren arresteerde zondagavond om 18 uur een vermoedelijke inbreker nog voor hij concrete feiten kon plegen. De man werd opgemerkt op een dak van een woning in de Hekkerstraat maar sloeg op de vlucht nadat hij gezien was.

Op basis van de beschrijving van getuigen werd hij door patrouillediensten van de politie opgepakt aan café ’t Posthotel op het Stationsplein. “Het is geen inwoner van de gemeente en hij kon ook geen zinnige uitleg geven waarom hij in Wetteren op een dak zat. Bovendien is hij gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.