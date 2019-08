Verlichtingspaal zakt weg en hangt gevaarlijk boven Noordlaan Didier Verbaere

12 augustus 2019

17u51 11 Wetteren Op de Noordlaan in Wetteren is een verlichtingspaal maandagavond rond 17.15 uur weggezakt. De paal bleef gevaarlijk boven de rijweg hangen. De brandweer van Wetteren en Fluvius kwamen ter plaatse om te toestand te verzekeren en de paal weg te halen.

Kort voor de feiten was een wagen vlak naast de paal van de oprit van een bedrijf gereden. De bestuurder zag de paal in zijn spiegel wegzakken, maar heeft de paal naar eigen zeggen niet geraakt. Schade aan zijn Seat Leon was er in elk geval niet. “Ik heb die paal helemaal niet geraakt", zegt de bestuurder. “Deze namiddag tijdens een hevige wolkbreuk stond de paal al gevaarlijk te wankelen. Hij zit ook amper dertig centimeter in de grond. Misschien heeft het water de grond weggespoeld”, zegt de bestuurder. De politie onderzoekt de zaak.