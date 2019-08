Verkeersongeval met vluchtmisdrijf Didier Verbaere

20 augustus 2019

13u38 0

In de Kruisstraat in Massemen werd zondagnamiddag tussen 15 en 16 uur een geparkeerde wagen aangereden. De dader pleegde daarop vluchtmisdrijf. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.