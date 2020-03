Verjaardagswensen op veilige afstand voor meme Maria (80) Didier Verbaere en Frank Eeckhout

19 maart 2020

18u41 0

Fysiek contact tussen kleinkinderen en grootouders is uit den boze. En dus wensten Mathis, Maxim Tibo en Kim en Bjorn Van De Velde met een reuzegroot spandoek meme Maria een gelukkige 80ste verjaardag in de Hekkerstraat in Wetteren.