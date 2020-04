Verjaardag in tijden van corona: Jorgen (40) viert feestje in eigen zaak met videofelicitaties, taart en wijn Didier Verbaere

02 april 2020

19u15 4 Wetteren Jorgen Bossaer, uitbater van koffie- en wijnbar Marie in Wetteren, vierde donderdag zijn 40ste verjaardag in lockdown. Hij moest het stellen met een hele hoop videoboodschappen en felicitaties. Gelukkig bakte zijn Marie een lekkere taart en is er voldoende wijn in de afhaalwinkel van hun zaak om te toosten. Het ondernemende koppel start ook met een afhaalservice.

Jorgen Bossaer (40) en Marie Claus (32) openden pas vorige zomer hun nieuwe koffie- en wijnbar aan het Stationsplein in Wetteren. Langzaam maar zeker groeide het klantenbestand van de jonge ondernemers. Er kwamen luchtige lunches op de kaart en ook de wijntastings op woensdagavond liepen aardig vol. En toen viel de coronacrisis ook hen als een natte dweil in de nek.

Donderdag, op zijn 40ste verjaardag, toostten Jorgen en Marie een beetje mistroostig alleen in hun gesloten zaak. Maar de handdoek gooien, doen ze niet. “De eerste dagen na de verplichte sluiting was ik behoorlijk aangeslagen. Maar nadien kwamen de berichten over de steunmaatregelen van de overheid en het uitstel van afbetalingen van onze leningen bij de bank. Ik hoop dat we het overleven en we maken er het beste van”, zegt Jorgen.

Afhaalservice

En omdat bakken een passie is van Marie, startte ze nu ook met een afhaalservice. “Op vrijdag, zaterdag en zondag bak ik op bestelling kaas-, appel- en chocoladetaart of een kersen clafoutis en brownies. Speciaal voor het paasweekend maak ik ook paascupcakes”, zegt Marie. Daarnaast kan je in hun webwinkel ook lekkere wijnen vinden. Meer info op de Facebookpagina of via www.marie-wetteren.be/winkel