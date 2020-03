Verhuizen mag in tijden van corona: “Maar het is omslachtig” Didier Verbaere

28 maart 2020

15u07 0 Wetteren Ja, verhuizen mag nog in tijden van corona. “Maar het is omslachtig”, zegt Liza De Bock die zaterdagvoormiddag verhuisde naar een nieuw appartement in Wetteren. Dat deed ze met hulp van twee vrienden die de nodige afstand bewaarden.

Een dringende verhuizing wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing, op voorwaarde dat u voldoende afstand houdt. Buiten uw gezin mag u hulp krijgen van buitenaf. Niet-noodzakelijke verhuizingen kunt u best uitstellen. Dat zijn de richtlijnen van de Vlaamse Overheid inzake verhuizen en corona.

“Maar mijn verhuis was al maanden gepland en noodzakelijk want het huisje waar ik woon, was dringend aan renovatie toe en nog nauwelijks leefbaar”, zegt Liza. En dus ging de geplande verhuis, vandaag, gewoon door. Maar de hoop vrienden die hulp beloofden, moesten gereduceerd worden tot twee. En ze moeten ook de nodige afstand bewaren.

“De frigo is 1,75 meter dus we houden afstand”, lachen Alex en David die de zware stukken van het oude naar het nieuwe adres vervoeren. Liza zelf moet op het oude blijven. Met drie samen mag immers niet. “De hele week heb ik ook alle dozen en lichte spullen reeds alleen overgebracht. Het is dus omslachtig verhuizen”, besluit ze. Een housewarming party zal pas voor later zijn.

