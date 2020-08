Verhoogd fietspad voor veiligere Kapellendries Didier Verbaere

10 augustus 2020

14u32 8 Wetteren Op Kapellendries in Wetteren legt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw en verhoogd fietspad aan in de richting van de Scheldebrug. De fietssuggestiestroken en een parkeerstrook verdwijnen.

De Kapellendries is één van de drukst bereden straten voor fietsers. Dagelijks rijden er tijden het schooljaar honderden jongeren richting Scheppers of één van de centrumscholen. Een nieuw en verhoogd fietspad wordt nu aangelegd tot aan het huisnummer 27. Aan de overzijde komen bredere fietssuggestiestroken.

De gemeente heeft ook een aanvraag ingediend om de hele zone tussen de Leefschool Eureka en de oude voetgangersbrug om te vormen tot zone 30. Want de straat is eigendom en de verantwoordelijkheid van het Gewest. Wetteren is vragende partij voor een totale herinrichting van de straat. De aanleg van het nieuwe fietspad moet tegen het begin van het schooljaar klaar zijn.