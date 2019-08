Verdienstelijke Wetteraars en vrijwilligers in de bloemen gezet op kermiszaterdag Didier Verbaere

31 augustus 2019

16u48 1 Wetteren De gemeente Wetteren heeft op kermiszaterdag de verdienstelijke Wetteraars in de bloemen gezet. Ook de tientallen inwoners die vrijwillig hielpen als voor- en bijzitter of in de telbureaus bij de jongste verkiezingen waren uitgenodigd op de receptie.

De receptie verliep anders dan andere jaren. Iedereen werd uitgenodigd in de foyer van CC Nova. Nadien was er een foodtruck en live muziek voorzien. Dit jaar kregen elf inwoners of verenigingen de titel verdienstelijk.

Robbe Stalpaert werkte als student mee aan de bouw van een huis voor armen in Tanzania. Nico Van Daele won met ‘K’ de prijs voor beste kortfilm voor niet-professionele cinasten op het filmgala van Heist-op-den-Berg. André Van Damme werkte meer dan vier jaar aan een naslagwerk over de Wetterse gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Sint-Lodewijk, een school voor anders-validen, bestaat 150 jaar. Kasper De Smaele mocht als student één maand lang als CEO aan het roer staan van The Adecco Group.

Duivenmelker Robert De Cock werd provinciaal kampioen. Schoenen Van Migrode kreeg een prijs in het kader van “vriendelijkste handelaar. Germain Heyvaert was jarenlang uitbater en bezieler van repetitieruimte en opnamestudio BeatExplorer. Dansers van Made2Move werden 2 keer vice Europees kampioen. En de vrijwilligers van Wereldwinkel Wetteren hebben hun doelen bereikt en stopten met de winkel.