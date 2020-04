Verdachten van braak in snoepautomaat gevat Didier Verbaere

09 april 2020

In de nacht van woensdag op donderdag werden twee verdachten van een kraak in een snoepautomaat in de Wegvoeringstraat gevat door de politie. Een attente patrouille merkte omstreeks 2.35 uur twee verdachte jongemannen op. Ze hadden de buit nog op zak en werden ter beschikking gesteld van het parket.