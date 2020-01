Verdachte moord op Jean Vercarre nu voor rechter wegens geweld op nieuwe vriend: “In heel mijn leven nog nooit iemand pijn gedaan” Nele Dooms

29 januari 2020

12u03 0 Wetteren “Ik heb in heel mijn leven nog nooit iemand pijn gedaan”. Hiermee probeerde Rolande V.R. (68) uit Wetteren, al vier jaar verdacht van de moord op haar echtgenoot Jean Vercarre, de rechter in Dendermonde te overtuigen dat ze geen geweld pleegde op haar nieuwe vriend. Ze staat terecht voor slagen, bedreigingen en poging doodslag op deze man. Er hangt haar 37 maanden boven het hoofd, maar naar eigen zeggen is V.R. onschuldig.

Rolande V.R. loopt al jaren in het vizier van speurders. Haar echtgenoot Jean Vercarre (68) verdween in juni 2016 en sindsdien is het gerecht op zoek naar de man. Het gerecht gaat er al jaren van uit dat de man werd gedood door zijn echtgenote Rolande. De vrouw zat zelfs een jaar in de gevangenis op verdenking van moord. Een zoektocht naar Vercarre, waar zelfs graafmachines aan te pas kwamen op locaties in Wetteren en Beveren, leverde tot op de dag van vandaag niets op. Ondertussen blijft Rolande V.R. beweren dat ze met de verdwijning van haar man niets te maken heeft en dat die gewoon verdwenen zou zijn om elders een nieuw leven te beginnen.

Zelf trok Rolande V.R. na haar vrijlating in de zomer van 2017 terug naar de woning in Wetteren waar ze vroeger met Vercarre woonde. Ze liet er vriend Wilfried B. voor 500 euro per maand een kamer huren. De relatie, volgens V.R. puur vriendschappelijk, liep op de klippen en B. beschuldigt de vrouw nu van buitensporig geweld. Het brengt V.R. voor de rechter wegens slagen en verwondingen, bedreigingen en zelfs poging doodslag. V.R. zou het slachtoffer tot twee keer toe van bovenaan de trap naar beneden geduwd hebben. De man zou ook voortdurend slagen gekregen hebben en kreeg onder andere een hamer en bakstenen naar zich gegooid.

De openbaar aanklager spreekt niet alleen van fysiek, maar ook van mentaal geweld. “B. moest allerlei huishoudelijke taken uitvoeren”, klonk het tijdens het proces. “Ook in het openbaar, met getuigen bij, werd hij slecht behandeld. Zo zagen mensen dat B. eens van zijn fiets getrokken werd door V.R. Zelfs met de politie bij haar, was ze verbaal en fysiek agressief.”

Zelf blijft V.R. erbij dat ze onschuldig is. “Ik zweer dat ik nog nooit iemand iets misdaan heb, zelfs geen hond”, zei ze. Ook volgens haar advocaat is dit dossier onterecht. “Dit is een typische poging om V.R. hiervoor te laten veroordelen om zo wat extra stof te hebben in het onderzoek naar de verdwijning van haar man om haar te kunnen beschuldigen van moord”, klonk het. “Er is huiselijk geweld geweest tussen V.R. en B. ja, maar er is zeker en vast geen sprake van poging doodslag. B. is gewoon aan het natrappen nadat de relatie op de klippen liep. Er zijn geen bewijzen.”

Rolande V.R. is alleszins geen onbekende voor het gerecht. Ze werd al zeven keer veroordeeld. Nu hangt haar een gevangenisstraf van 37 maanden boven het hoofd. Aan een psychiatrisch onderzoek weigerde ze mee te werken. “Omdat ik met niemand meer praat, want alles wat ik zeg wordt toch tegen mij gebruikt”, zei ze daarover tegen de rechtbank. De rechter velt vonnis op 25 februari.