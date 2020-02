Verdachte in verdwijningszaak Jean Vercarre krijgt 18 maanden cel voor slaan en bedreigen nieuwe partner Koen Baten

25 februari 2020

10u31 4 Wetteren Rolande V.R. uit Wetteren is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor slagen en bedreigingen aan haar nieuwe vriend Wilfried B. De 68-jarige vrouw uit Wetteren is al lang verdachte in de verdwijningszaak rond haar toenmalige partner Jean Vercarre in 2016.

Rolande zelf was dinsdagmorgen niet aanwezig in de rechtbank van Dendermonde om het vonnis te aanhoren. Haar nieuwe vriend Wilfried B. woonde bij haar in, maar leefde onder haar terreur. Hij zou meermaals van de trap geduwd zijn en kreeg bakstenen naar het hoofd gegooid. Ze zou ook meermaals bedreigingen geuit hebben naar de man. Deze feiten brachten haar opnieuw voor de rechtbank voor slagen en verwondingen.

Na het onderzoek naar haar ex-man Jean Vercarre en haar vrijlating uit de gevangenis in die zaak trok Rolande V.R. terug naar haar woning in Wetteren. Daar liet ze Wilfried B. bij haar inwonen voor 500 euro per maand. Al snel liep het mis. Naast de bedreigingen en de slagen moest de man ook alles doen in het huishouden, om verdere problemen te vermijden. De mishandelingen gebeurden niet alleen thuis, maar ook in het openbaar. Verschillende mensen hadden gezien dat V.R. hem eens van de fiets trok.

Gewelddadig verleden

De vrouw ontkent dat ze B. ooit heeft aangeraakt of geslagen. Zelf houdt ze haar onschuld vol en beweert ze dat ze nog nooit iemand kwaad heeft gedaan, “zelfs geen hond”. Nochtans telt haar strafblad al zeven veroordelingen voor slagen en verwondingen. Haar advocaat pleitte ook dat deze zaak alleen maar gehouden werd om zijn cliënte in een nog slechter daglicht te plaatsen in de zaak rond de verdwijning van haar ex-partner Jean Vercarre.

“Natrappen”

De politie heeft haar nog altijd in het vizier in de verdwijningszaak van Jean Vercarre. Hiervoor werden al meermaals huiszoekingen en opgravingen gedaan in haar huizen. R.V. zat zelfs een jaar lang in de gevangenis, maar de zaak is nog altijd niet opgehelderd. Ze verklaarde ook al meermaals dat Vercarre naar het buitenland is getrokken en daar gewoon verder leeft. Ook in de zaak rond Wilfried B. blijft de vrouw ontkennen dat ze ook maar iets misdaan heeft. De verdediging haalde aan dat het B. was die wilde natrappen naar de vrouw, omdat hun relatie op de klippen was gelopen.

Voor deze feiten achtte de rechtbank alvast dat er voldoende bewijs was om haar te veroordelen. Ze werd veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van 1.600 euro.