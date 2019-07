Verdachte in moordzaak Jean Vercarre opnieuw vrij onder voorwaarden Didier Verbaere

09 juli 2019

18u53 3 Wetteren Rolande V.R. (67) uit Wetteren is opnieuw vrij onder voorwaarden. De dame wordt nog steeds verdacht van de verdwijning van haar partner Jean Vercarre in 2016. En eind februari van dit jaar werd ze opnieuw gearresteerd na klachten over mishandeling van haar nieuwe partner. Beide onderzoeken lopen nog steeds. Het Parket, politie noch haar advocate willen iets kwijt over het onderzoek.

Jean Vercarre verdween in juni 2016 spoorloos. Speurders achterhaalden toen dat er ook 180.000 euro van zijn rekening was gehaald. Rolande was meteen hoofdverdachte in de zaak. Op het moment dat de familie van Vercarre hem als vermist opgaven, vertoefde ze in Frankrijk.

Rolande werd in september 2016 opgepakt in Melle met een aanzienlijke som cash geld in de wagen. Zij bleef beweren dat haar partner Vercarre vertrokken was om elders een nieuw leven te beginnen na een hersentumor. De familie van de man weigert dit te geloven. Ze vloog toen bijna één jaar in voorhechtenis in de cel en kwam midden augustus 2017 vrij met een enkelband en onder strikte voorwaarden. Het huis waar ze samen met Vercarre verbleef op de Kalkensteenweg bleef verzegeld en ze trok naar een andere woning aan de Zuidlaan in Wetteren.

Opnieuw aangehouden na mishandeling

Terwijl speurders nog verschillende huiszoekingen en onderzoeken uitvoerden in de eigendommen van de vrouw, hield ze zich rustig. Tot eind februari van dit jaar. Toen viel de politie opnieuw binnen in haar woning na een klacht van haar nieuwe partner. Hij trok vorig jaar bij haar in, maar ook die relatie verliep niet vlekkeloos. Er waren meerdere tussenkomsten van de politie na meldingen van ruzies en geweld.

De onderzoeksrechter besloot toen dat ze haar voorwaarden had geschonden en liet de dame opnieuw aanhouden. Wanneer ze opnieuw zou vrijkomen, was niet geweten. Maar volgens onze bronnen deed ze dinsdagochtend met veel misbaar haar beklag op het gemeentehuis van Wetteren over enkele zaken. Onder meer over de staat waarin de politie haar woning achterliet na de laatste huiszoeking en het ‘verdwijnen’ van haar wagen op de Zuidlaan. De enige bevestiging die we kregen, is dat het onderzoek nog steeds lopende is.