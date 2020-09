Vandalen viseren kapel Sint Jozef en meubilair Scheldedijk: “Wie houdt zich daar mee bezig?” Didier Verbaere

12 september 2020

20u05 4 Wetteren In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben een aantal vandalen lelijk huis gehouden in het bos van Sint Jozef en op de rechteroever dijk van de Schelde in Wetteren. Bloembakken en vuilnisbakken moesten eraan geloven.

In het bos van Sint-Jozef werden aan de Maria grot alle bloembakken omver gegooid en rondgestrooid. Even verderop werden op de dijk aan de Schelde alle vuilbakjes naast de rustbanken vernield. De oudere bewoners van de serviceflats zijn er het hart van in en verstaan helemaal niet waarom zulke dwaze vernielingen nodig zijn. “Wat hebben ze daar toch aan? Het bos en de dijkweg zijn voor ons een ideale plek om te wandelen en te rusten. We zitten hier midden in de natuur met een prachtig uitzicht over de Schelde. En dan dit: dat zien we niet graag! En het maakt ons zelf een beetje ongerust”, klinkt het in het rusthuis.

Respect voor eigendom graag!

“De gemeente overweegt om in samenspraak met de verschillende partners, de provincie en eigenaars van dit gebied een Scheldeoeverpark te maken. De prachtige wandel- en fietsdijk leidend naar de Kalkense Meersen aan de overkant, het machtige bos van Sint Jozef, de nabijheid van de Schelde, de aanwezigheid van Den Blakken, het unieke stuifduingebied De Zandbergen, de rust van de begraafplaats. Kortom, een mooi natuurgebied dat aan elkaar geregen kan worden met behoud van en respect voor de eigendomsstructuren”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). De politie onderzoekt de zaak. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.