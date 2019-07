Vandalen besmeuren verkeersborden in Kleine Wetterstraat Didier Verbaere

08 juli 2019

In de Kleine Wetterstraat in Wetteren werden afgelopen weekend door onbekenden graffiti en beschadigingen aangebracht aan enkele verkeersborden en bloembakken in de wijk. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.