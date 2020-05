Vandaal steekt banden van wagen lek Didier Verbaere

12 mei 2020

Op de Achttien Augustuslaan in Wetteren werden tussen zaterdagmiddag 16 uur en maandagvoormiddag 11 uur de banden van een wagen lek gestoken. De politie is op zoek naar getuigen van deze vandalenstreek. Info is welkom op pz.wlw@police.belgium.eu.