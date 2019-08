Van reuzenpaar tot kermisattracties: blinde muur krijgt vrolijk uitzicht Didier Verbaere

23 augustus 2019

14u25 9 Wetteren Grafittikunstenaar Caz’n en illustrator tekenaar Wim Finck toveren een blinde muur in de Korte Bergstraat in Wetteren om tot een grote kermisaffiche.

Het ontwerp is van de hand van illustrator/tekenaar Wim Finck en is gebaseerd op een van de vele fraaie kermisaffiches die Finck tot op heden maakte. Samen met Gunther Baeyens, grafitti-kunstenaar Caz’n, zetten ze de typische kenmerken van Wetteren Kermis letterlijk in de verf: de attracties, eetkraampjes, de jaarmarkt met de paarden, de ‘skyline’ van Wetteren met de herkenbare torenspits van de Sint-Gertrudiskerk, de coureurs en uiteraard de reus en reuzin die boven het kermisgebeuren uittorenen.

“De muur lig pal in het centrum, en middenin het kermisgebied Markt, Berg en Felix Beernaertsplein. Dit kleine project leidt tot een fraaier centrum: een blinde muur krijgt een aantrekkelijker uitzicht. Met de kermistaferelen, de ‘molekens’, de koers en het reuzenpaar kiezen de makers voor een positief en verbindend thema”, aldus de gemeente Wetteren.