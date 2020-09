Van Hauwermeirsmolen open voor beperkt publiek op Open Monumentendag Didier Verbaere

08 september 2020

14u49 0 Massemen De Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat in Massemen zet op zondag 13 september de deuren open voor een beperkt publiek tijdens Open Monumentendag en Kermiszondag.

“De watermolen zal draaien en malen zoals vanouds. Er is op molensteen gemalen meel en bloem te koop. Het bezoek zal natuurlijk enigszins anders verlopen. We ontvangen maximum 10 personen per tijdsblok, kinderen niet inbegrepen. Iedereen wordt geacht mondmaskers te dragen. Verpozen aan de Molenbeek in de molentuin, kan op een veilige manier aan de tuintafels”, zegt Agnes Bellemans. Reservatie per blok van één uur tussen 10 en 17 uur is verplicht via r.dogimont@skynet.be.