Valentijn in Schelderust want op liefde staat geen leeftijd Didier Verbaere

14 februari 2020

13u16 0 Wetteren Op liefde staat geen leeftijd. En dus organiseerden het animatieteam en de vrijwilligers van Schelderust in Wetteren vrijdagmiddag een groot diner voor Valentijn voor alle koppels in het Woon Zorg Centrum.

“Hier zijn nog steeds 12 koppels samen waarvan minstens één van de partners in het woon zorg centrum wonen. Het is de eerste keer dat we een speciaal diner voor Valentijn organiseren”, zegt vrijwilligster Noëlle Meuleman.

Eén van die koppels is André Mecon en Norma De Grauwe. Hij woont in het rusthuis, zij in de aanpalende serviceflats. “Valentijn vieren we uiteraard niet alle dagen na 65 jaar huwelijk. Maar ik kom mijn ‘bieke’ nog alle dagen bezoeken. Het is leuk dat we vandaag ook samen lekker kunnen eten”, zegt Norma. Op het ‘liefdesmenu’ stond deze middag ajuinsoep, gevulde kipfilet met gratis en hartige gebak met koffie.